La angustia de Coti Romero por la trágica muerte de su perrito: desgarrador mensaje

Coti Romero, una de las participantes de la última edición de Gran Hermano, mostró su angustia en las redes por la muerte de su perrito.

“Mi mamá me acaba de escribir porque murió mi perrito y hace mucho no lo veo pero me afectó más de lo que pensaba y además, leer sus cartas y mensajes lindos me ayuda”, escribió Coti.

“Lo chocaron, lo dejaron agonizando y se fueron, ¿se puede ser tan soretes?”, se lamentó la correntina.

"¿Me dejan mensajes lindos?", pidió Coti a sus seguidores de Instagram, muy emocionada.