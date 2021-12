Angie Balbiani presentó oficialmente a su hijo Cósimo: "Es un bebé muy deseado"

En Editando Tele, Angie Balbiani salió al aire desde su casa y en compañía de Cósimo, el bebé que concibieron con Augusto Ciampi y que llegó al mundo el 10 de diciembre.

“Estamos entre mamaderas, pañales, óleo calcáreo y algodón. Vos ya sabés como es esta historia, Luis. Pero estamos bien, sobreviviendo, felices. La verdad es que no me pasa esto de las madres que dicen ‘no me duerme, no come’”, contó la panelista frente a sus compañeros.

Balbiani explicó que no quiere ser una madre obsesiva con su hijo. “Es tan deseado este bebé que si no quiere dormir, que no duerma, y si no quiere comer, que no coma. Si quiere comer más, que coma más. Estamos felices y controlando el puerperio”, aseguró.

ÁNGELES BALBIANI PRESENTÓ EN LA TV A SU HIJO CÓSIMO

Además, Angie explicó que duerme pero se despierta cada dos horas para alimentar al pequeño. “Hay que saber que son más chiquititos, y que tienen el estómago más reducido, y hasta que se terminan de desarrollar bien les toma un tiempo y quieren comer cada dos o tres horas”, señaló.

Asimismo, Angie contó cómo recibió su hijo mayor Benjamín (13) a su hermano menor. “Le había comprado un montón de regalos de año nuevo y agarramos uno y se lo dimos como que era del hermano. Está tan contento con el hermano que estoy feliz”, dijo.

Angie explicó además que alimenta a Cósimo con mamadera por un problema de salud. “Yo no puedo dar de mamar porque tuve una cirugía plástica y me cortaron los conductos así que por eso toma mamadera. Y encima fui a cesárea”, agregó.

Por último, aconsejó a las madres primerizas sobre los lugares comunes de ser madre. “Hay que sacarle la presión a las mujeres. Ya es muchísimo tener un hijo. Es muchísimo los cambios físicos y hormonales como para que encima vengan a exigirte cómo tenés que maternar”, concluyó.