Ángela Leiva confirmó su separación de Martín Echarte tras tres años de relación: "Fue decisión mía, él me hizo muy feliz"

Antes de dar su devolución a Ángela Leiva, que se lució en su imitación a Christina Aguilera en La Academia de ShowMatch, Ángel de Brito quiso ahondar en su presente sentimental actual y la participante sorprendió al confirmar su separación de Martín Alberto Echarte tras tres años de amor.

“¿Te separaste?”, fue la consulta al hueso que le hizo el jurado. A lo que la cantante se sinceró; Sí, le mando un beso a Martín que lo amo. Sí, lo amo pero se terminó. Estamos desencontrados. Estuvimos tres años y me hizo muy feliz así que le mando un beso enorme

Fue entonces que Marcelo Tinelli quiso saber si había posibilidad de una reconciliación en un futuro. A lo que Ángela no dudó con su respuesta: “No, no, no. Son etapas. Él es divino, un amor y le deseo lo mejor porque se lo merece. Fue una decisión mía, no me hizo nada. Solo me hizo feliz”.