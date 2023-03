Ángel de Brito sorprendió al revelar qué le gustaría hacer si no trabajara en la televisión: "Me fascina"

En diálogo con sus seguidores, Ángel de Brito contestó mirando a cámara a las preguntas más recurrentes que le hacen vía Instagram.

"Todo el tiempo me preguntan qué me gustaría hacer si no hiciera LAM... Me gustaría hacer un programa de viajes o de decoración", contó Ángel.

Acto seguido, se enfocó en su pasión por decorar. Y remarcó que no descarta, en algún momento, darle rienda suelta a esa pasión.

ÁNGEL DE BRITO AMA EL MUNDO DE LA DECORACIÓN

Antes de cerrar, el conductor contó por qué le gusta tanto todo lo que se relaciona con el universo deco.

"Me fascina todo lo que es la decoración; muebles, telas, texturas, colores, adornos, obras de artes, todo me gusta, podría haber estudiado tranquilamente eso".

"En algún momento, voy a hacer algo que tenga que ver con eso... Ahora, estoy haciendo reformas, así que ya les mostraré...", cerró Ángel, siempre buena onda con sus fans.