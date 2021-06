Ángel de Brito, sin filtros tras la bronca del Polaco y Barby Silenzi por quedar sentenciados: "¿Cuál fue el esfuerzo?"

Ángel de Brito habló de la perfomance de El Polaco y Barby Silenzi después de quedar sentenciados en el primer ritmo de La Academia. El periodista expresó sin filtros su opinión sobre la pareja en su última aparición en el reality show en el que el cantante interpretó sus canciones y ella lo acompañó bailando.

“Coincidimos con el jurado que nos pareció una cagada, sinceramente, porque fue, tocó el piano y Barby bailaba con una apuesta de las más pobres que yo vi. O sea ella iba alrededor del piano, se subía. ¿Cuál es el esfuerzo, le pregunto yo al Polaco, de cantar sus propias canciones?”, manifestó el jurado de ShowMatch.

El conductor de Los Ángeles de la Mañana le contestó con sinceridad y de forma directa al músico y a la bailarina tras escuchar sus dichos. “Nosotros no bailamos tan mal para estar sentenciados. Después de todo este quilombo, hoy me pareció una vergüenza lo que pasó. Me la voy a bancar como todas las veces me la banqué. Es la primera vez que estoy lastimado. Voy a empezar a mandar a la mier... a todos”, dijo El Polaco en una entrevista con La Previa de la Academia (lunes a viernes a las 19 hs por Ciudad Magazine).

Por su parte, Silenzi reclamó a Pampita el puntaje “de amiga” que le puso a Barby Franco: “No está bueno para nosotros desde este lado ver cosas como 'ay porque somos amigas…10'. No pueden decir: después de estos que salvamos, los otros son un desastre. Porque él está llevando su arte, su música, sus canciones. Eso está mal”.

En LAM, las angelitas coincidieron con Ángel de Brito y los demás jurados en la puntuación que recibieron en la pista de baile. “Lo que faltó es idea”, dijeron las integrantes del panel.