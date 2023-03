Ángel de Brito reveló de qué se tratará su próximo programa de TV: "Ya empecé a trabajar en eso"

En una típica edición de Ángel Responde, los idas y vueltas de Ángel de Brito con sus seguidores vía Instagram, el conductor contó que está trabajando en su nuevo programa.

Ángel, para sorpresa de sus fans, reveló que su nuevo ciclo nada tiene que ver con LAM, su programa icónico de espectáculos. Y que ya está produciendo su nuevo desafío televisivo.

"Se los voy a mostrar... Y se viene mi programa de viajes, ya empecé a trabajar en eso". G-plus

"¿Dónde te vas de vacaciones? Me encanta que nos muestres los lugares maravillosos que visitás", le escribió una fan. "Se los voy a mostrar... Y se viene mi programa de viajes, ya empecé a trabajar en eso", reveló Ángel, ilusionado.

NANCY PAZOS, INDIGNADA POR LA POLÉMICA QUE DESATÓ YANINA LATORRE SOBRE EL DÍA DE LA MEMORIA

"Y yo no nací un feriado. No está bueno que te cambien la sinergia de tu cumpleaños a mitad de tu vida. ¡Cristina! ¿Qué hiciste?", agregó Yanina, en referencia a la expresidente, y actual vicepresidente.

Entre los indignados por las palabras de Yanina estuvo su eterna rival Nancy Pazos, que aprovechó para descargar sobre ella toda su artillería pesada. “Lo peor es que cree que es graciosa. Patéticamente tilinga”, acotó la periodista al retwittear el video.

Yanina no se quedó callada al ver el comentario de su excompañera de LAM, con quien no terminó nada bien. "Resentida eterna, no me queje del motivo del feriado. TipiKa LAKRA KaKA que tergiversa para que me puteen. ¿De qué vivís? ¿Quién te banca el nivel de vida? ¿TU SUELDO? Jajajajajaja", escribió.