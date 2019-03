A poco que se conociera la noticia sobre la salida de Evelyn von Brocke de Los Ángeles de la Mañana, las especulaciones sobre su reemplazo no tardaron en llegar. E indagado por los nombres que baraja la producción para estar en el programa, Ángel de Brito sorprendió con sus declaraciones.

"Veremos cómo seguimos, vendrá una angelita nueva", comenzó diciendo el conductor en Siempre Show (lunes a viernes a las 20 por Ciudad Magazine). Y agregó: "¿Si tengo pensado algún nombre para el reemplazo? Sí. De hecho ya estábamos hablando con muchas porque Mariana Brey está por parir. Así que ahora van a ser dos reemplazos".

"Si Rocío Oliva quiere, es bienvenida. ¿Por qué no? La producción estuvo charlando con ella y tenía lista de exigencias. Pedía mucho dinero, tener una sección de deportes en el programa y no quería hablar de Diego Maradona. Así que preferimos no tenerla". G-plus

Luego, ante la pregunta del cronista sobre si podía dar alguna pista sobre la flamante incorporación, De Brito advirtió: "Son nombres potentes, creo que la tranquilidad no va a ser el espíritu de LAM nunca. A mí gustaría que vuelva alguna de las que estuvo".

