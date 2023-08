Desde un móvil con Los Ángeles de la mañana estuvo Verónica Ojeda refiriéndose a las últimas novedades sobre la búsqueda de Justicia por la muerte de Diego Maradona. En ese contexto, Ángel de Brito aprovechó para hacerle un pase de factura.

“Bueno, Vero espero que algún día te tengamos acá, con el doctor Baudry o no. Me gustaría que un día vengas. Vos ibas a ser ‘angelita’ y me plantaste. ¿Te acordás?”, lanzó el conductor, mientras la expareja del Diez se sorprendía.

“Sí, pero me surgieron unas cosas personales, de familia, que hacían que no estuviera bien para salir al aire”, se excusó, mientras el periodista aprovechaba para contar que la silla de Yanina Latorre seguía vacía en el ciclo por las restricciones dispuestas por el Gobierno Nacional para el ingeso país de turistas argentinos en el exterior.

“Yanina está varada en Estados Unidos. Se queda ahí y hasta diciembre vamos a estar reemplazándola”, contó, sobre la posibilidad que uno de estos días esté Verónica Ojeda como su “angelita” invitada.