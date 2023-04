Ángel de Brito explicó por qué no quiere entrevistar a Jey Mammon: "Estoy enojado; me siento defraudado"

Desde que se hizo pública la denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammon, a quien acusó de haberlo abusado sexualmente a los 14 años, Ángel de Brito sentó su firme postura en los medios y no ocultó el enojo que siente con su colega, a quien consideraba un amigo.

En nota con Pamela David, el conductor de LAM se solidarizó con Lucas y explicó por qué no tiene interés en entrevistar a Jey Mammon, quien dejó temporalmente el país el miércoles por la noche.

"¿Te gustaría entrevistar a Jey?", le preguntó Pamela David a Ángel de Brito. Serio y con contundencia, el conductor respondió: "Ahora, la verdad, no".

"Ahora, no lo quiero entrevistar. Me enoja, porque éramos amigos y me encontré con todo esto de un día para el otro". G-plus

"Me enoja, porque éramos amigos y me encontré con todo esto de un día para el otro. Y me sorprendió mucho porque yo veía a otra persona, como me ocurriría con cualquiera del medio que conozco", argumentó Ángel.

"Me siento defraudado. Pero no quiero hablar de mí porque yo no soy víctima de nada. Me enojó, como me enojaron otras cosas", sentenció De Brito, corriéndose del foco de la gravísima denuncia de Lucas Benvenuto a Jey Mammon.

PAMELA DAVID OPINÓ DE JEY MAMMON, ACUSADO DE ABUSO SEXUAL POR LUCAS BENVENUTO

Pamela David opinó con contundencia de Jey Mammon, denunciado por Lucas Benvenuto de haberlo abusado sexualmente a los 14 años, en el mano a mano con Ángel de Brito.

"Más allá de que Jey cuente que vivió un vínculo, una historia de amor, hay desigualdad, no solo en edad. No es lo mismo la historia que vivió Lucas, siendo un niño, que la que vive un hombre, de 32", dijo la conductora en LAM.

"Por más que él haya vivido una historia de amor, no quita que sea un delito", sostuvo Pamela.

David también expresó el consejo que le daría a Jey Mammon, luego de que Ángel de Brito argumentara que en este momento no tiene interés en entrevistarlo.

"(Jey) no te parece mejor hacerte cargo de que te mandaste una recontra cagada, aunque en ese momento no lo veías como una cagada y creías que era enamoramiento, estabas manipulando a un menor", apuntó Pamela David, movilizada con el dolor de Lucas Benvenuto.