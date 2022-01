Ángel de Brito contó qué encontró en el celular de Cinthia Fernández: "Tenía mensajes de jugadores de fútbol"

A pesar de que Cinthia Fernández (33) está soltera desde que se separó de Martín Baclini a mediados de 2019, la panelista de Los Ángeles de la Mañana es una de las chicas más buscadas por los hombres. Tanto es así que Ángel de Brito la mandó al frente al confesar: "La otra vez le agarré el celular a Cinthia y tenía mensajes de cinco futbolistas ¡verificados además!".

La revelación se dio a cuento la reticencia de Carolina Molinari (42) a rehacer su vida sentimental, a tres años de haber terminado su matrimonio con el Tanque Mariano Pavone, delantero de Quilmes con quien fue madre de Bruno (12) y Frida (7).

Sin revelar la identidad de los "¡futbolistas casados! que no te siguen (para que no los detecten)" que se le tiraban el lance, Cinthia Fernández coincidió luego con Natalie Weber y Carolina Molinari en que no "reincidiría en el rubro" de los jugadores de fútbol, tras su experiencia con Matías Defederico, con quien tuvo a las mellizas Bella y Charis (7), y Francesca (6).

Cinthia Fernández admitió que sigue enamorada de Martín Baclini

A través de una serie de preguntas que le hicieron usuarios de Instagram, Cinthia aclaró el domingo por la tarde que está sola y cuando le preguntaron "qué pasó con Baclini" ella se sinceró: "Está en pareja (emoticón de corazón roto). No sé mucho de él. Habla con mis hijas".

Cuando le consultaron si "volvería con Martín" Cinthia lanzó un enfático "sí". Y lo más elocuente fue cuando admitió que "los temas lentos y el extrañar son por Martín".

Para cerrar, Cinthia Fernández explicó que Martín Baclini ve a las nenas y que de hecho el domingo por la tarde "las vio por teléfono", a lo que le agregó un corazón.