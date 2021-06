Ángel de Brito contó el polémico motivo por el que no cruzó a Charlotte Caniggia tras ser insultado en vivo: "Estaba chupada"

Lejos de brillar y aportarle simpatía a La Academia, Charlotte Caniggia fue eliminada del programa de Marcelo Tinelli sin eludir el escándalo.

La participante fue al duelo, interpretó una canción que ya había hecho en el Cantando, Ángel de Brito se lo marcó y ella le respondió con un innecesario exabrupto en vivo. "El estilo fue otro, amigo. Vení acá vos y hacelo vos a ver cómo te sale. La con… de tu madre. No, lo digo jodiendo. ¡Fue en chiste!", disparó Charlotte, ante la mirada muda y seria del jurado que evitó entrar en conflicto.

La encargada de tomar el micrófono y marcarle un firme límite de respeto fue Pampita, quien le subrayó que ese tipo de comportamiento es inadmisible.

"A mí no me pareció grave, por eso ahora lo explico. Yo sabía el contexto. Con ella tenemos mucha confianza. Segundo, se había chupado una botella de vodka en el camarín". G-plus

Con la polémica resonando en los medios y tras le eliminación de la hija de Mariana Nannis del show, Ángel de Brito contó en Los Ángeles de la Mañana el detrás de escena y explicó por qué optó por el silencio, tras ser agredido por la participante.

"Yo no me enojé. Entendí la forma en la que lo dijo. 'Vení a hacerlo vos, si es tan fácil'. Comparto con Mariana (Brey) que hay que poner un límite porque si no pasa todos los días. Pero no va a pasar con toda la gente. Hay gente que está bien educada, que tuvo buena familia y accedió a una buena educación. Hay códigos de convivencias. No hay que llegar a insultarse, putearse. Es un juego, un reality. Pero Charlotte ya no está", empezó argumentando el conductor, con calma.

"Ayer todo el mundo me preguntaba: '¿Por qué te quedaste callado?'. Sabía que estaba chupada, no le puedo contestar a una persona que estaba en ese estado y que tiene la mentalidad que tiene Charlotte". G-plus

Luego, le puso pimienta a su fuerte descargo y reveló: "A mí no me pareció grave, por eso ahora lo explico. Yo sabía el contexto. Con ella tenemos mucha confianza. Segundo, se había chupado una botella de vodka en el camarín. Ayer todo el mundo me preguntaba: '¿Por qué te quedaste callado?'. Sabía que estaba chupada, no le puedo contestar a una persona que estaba en ese estado y que tiene la mentalidad que tiene Charlotte. No me iba a poner a discutir en esos términos. De hecho, hay una historia en Instagram de ella, brindando con dos peluqueros".

La publicación que hizo alusión Ángel de Brito fue eliminada por Charlotte Caniggia, luego de que él revelara su accionar previo a salir a la pista en La Academia.