Andy Kusnetzoff se quebró al aire al escuchar la lucha del Turco García contra las drogas: "Se nota que todo lo que decís es de corazón"

La participación del Turco García en MasterChef Celebrity lo puso en el centro de la escena e hizo que se ganara el cariño del público tanto por su simpatía como por su humildad. Por eso, conmovió a todos al contar en PH Podemos Hablar su fuertísima lucha contra las drogas.

"Yo tendría que estar muerto hace quince años. Mi señora me va a re putear, porque me dice que no hable más de las drogas (su lucha) pero, a veces, con esto ayudás a mucha gente. Es que ella está tan empapada en este tema que le molesta mucho. Me ayuda a ayudar, es la primera eh", comenzó contando el Turco.

Y detalló por qué su pareja prefiere que no siga hablando de su lucha contra las drogas en TV. "Es que después de que yo salí, se enfermó ella; era la adicta sin haber consumido. Estaba muy mal en mi casa. Que me perdone pero bueno, con esto ayudamos a la gente. Mirar para atrás es no querer progresar, pero hay que mirar por el espejito retrovisor", sostuvo el exfutbolista.

Cuando Andy Kusnetzoff le remarcó que se siente muy feliz por la plena etapa que actualmente está viviendo el exjugador, el Turco lanzó una fuertísima frase: "En 2006 estaba para que me velen. Así te lo digo, de una... Para el cementerio".

Con la voz entrecortada, Andy intentó seguir y, haciendo un esfuerzo para contener las lágrimas, remarcó que se sentía muy emocionado: "Se nota que todo lo que decís es verdad, de corazón, y es muy lindo", cerró, conmovido.