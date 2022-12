Andy Kusnetzoff frenó a Yeyo de Gregorio ante una polémica anécdota: "Ya está, dejémoslo ahí"

Andy Kusnetzoff preguntó este sábado en PH Podemos Hablar qué invitado había participado o sufrido alguna broma pesada y uno de los que pasó al frente en el “Punto de encuentro” fue Stéfano “Yeyo” de Gregorio, el ex Casi Ángeles que generó un tenso momento con el conductor.

De Gregorio contó que en determinado momento hacía una cámara oculta denominada “El peor viaje de tu vida” con el que viajaba constantemente a Mundo Marino, donde debía agredir físicamente “la víctima” de la cámara oculta.

"Yo era el pibe más feliz del mundo, iba todos los jueves a Mundo Marino y tenía que agarrar una gomera básicamente y darle en la nuca a la víctima”, reveló, antes de contar que sufría un “chantaje” por parte del director del sketch, que dejó sin palabras al conductor.

ANDY KUSNETZOFF, ASOMBRADO POR LA ANÉCDOTA DE YEYO DE GREGORIO

“El director, Omar, me extorsionaba porque yo en ese momento tenía el álbum de figuritas y era mi vida. Lógicamente me faltaba mucho para llenar el álbum de figuritas", explicó el joven para justificar lo que vino después.

"El segundo día, se apareció con cuarenta paquetes de figuritas en la mano y me mira y me dice ‘¿Los queres?’ Yo me tiro de cabeza y me dice ´Para para. A la víctima, si le das más fuerte que ayer te llevas los paquetes´”, recordó DeGregorio.

“La nunca se la están yendo a buscar todavía. Yo tenía seis años. Le di lindo", dijo el actor, generando alarma en el conductor. "Estamos hablando de explotación infantil, ¡todo mal!", dijo que Andy, que prefirió cortar el momento: “Volvé a tu lugar. Ya está, dejémoslo ahí”, cerró.