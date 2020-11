Andy Kusnetzoff chicaneó a Dalia Gutmann por irse en medio de PH, y ella se justificó: "Ya me odiabas de antes"

Levantarse y retirarse de la mesa antes de que el resto de los comensales haya terminado de cenar suele interpretarse como un desaire, y mucho más si es en el contexto de un programa de televisión. Escándalo de lo que hay varios registros en todo el mundo, pero que PH había logrado evitar hasta que Andy Kusnetzoff (49) debió ceder ante la urgencia de Dalia Gutmann (42).

Como anfitrión de la mesa, el conductor explicó la incómoda situación ante Mónica Gutiérrez, Sofía Pachano, Flor de la Ve y Santiago Cafiero: “Se hizo largo el punto de encuentro, creíamos que íbamos a llegar, pero Dalia se tiene que ir”. Y bromeó misterioso: “Una sola vez se fue un invitado, que lo odiamos, pero no pasa nada, entendemos. Ahora no me acuerdo quién fue”.

Entre risas cómplices, la humorista justificó su abrupta retirada por un compromiso laboral previo junto a Malena Guinzburg, Natalia Carulias, Fernanda Metilli y Connie Ballarini : “¡Ya me odiabas de antes, Andrés! Hicimos un streaming y no se lo pueden perder, va a durar un día”. Acto seguido, aclaró que Nadie nos para será el sábado 21 de noviembre.

Para cumplir con todo, Dalia Gutman anticipó su voto a Santiago Cafiero para que se quede con el cuadro de obsequio, y saludó con besos al aire entre los aplausos de los presentes en el estudio. “Me voy a hacer lo segundo”, ironizó la esposa de Sebastián Wainraich.