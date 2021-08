Andrés Nara blanqueó cómo es su vínculo actual con Wanda y con Maxi López: "Ahora no estoy bien ni con él ni con mi hija"

A fines de 2013 Wanda Nara y Maxi López le pusieron fin a su matrimonio en medio de un enorme escándalo, y Andrés Nara fue una de las víctimas del conflicto tras haberse solidarizado en más de una ocasión con el padre de Valentino, Constantino y Benedicto. A ocho años del quiebre familiar, el papá de la mediática se lamentó: "Ahora no estoy bien ni con uno ni con otro".

Las declaraciones de Andrés, que tiene nueva novia (Carmen) tras separarse de Pamela Acosta, fueron en El Club de las Divorciadas, donde reconoció que no es un abuelo presente ni se esfuerza por serlo, y reflexionó sobre la incómoda situación en que quedó envuelto tras haberse pronunciado en contra de su propia hija en público: "Tuve un conflicto con Wanda porque yo le había dado un poco de margen positivo a Maxi. Lo peor de todo es que no estoy bien con Maxi, porque hubo algunas declaraciones que hizo que no me gustaron, y medio que cortamos el diálogo".

"Ahora no estoy bien ni con uno ni con otro", agregó al tiempo que también contó que la esposa de Mauro Icardi lo perdonó: "Sí… me perdonó. Ya está". En el momento en que Laurita Fernández le preguntó si llegó a plantearle su malestar a Maxi, Nara afirmó: "Lo dije en los medios y se lo dije a él. No tengo que esconder nada, estoy recontra relajado".

Y si bien recompuso su relación con Nora Colosimo, la madre de sus hijas, con quien asegura "habla mucho", Andrés no hace autocrítica de las actitudes que lo separaron de Wanda: "Nunca me arrepentí de nada de lo que hice. Son cosas de la vida, historias, uno lo tiene que tomar como experiencia. Yo sé los límites. No me creo ninguna culpa, estoy bien en lo que hago".

Por eso, al final Andrés descartó viajar a Francia para visitar a Wanda Nara, a quien calificó de "madraza", y enfatizó que a ella "no le importa nada" de lo que él diga.