Andrés Nara apuntó contra China Suárez por su cambio de look y defendió a Wanda: "La copió"

Wanda Nara sorprendió al teñirse por primera vez de castaña oscura tras años luciendo su melena rubia platino. Acto seguido, China Suárez impactó con su cambio de look.

Mientras Wanda lucía su cabellera oscura, la pareja de Rusherking, quien vivió un affaire con Mauro Icardi, mostraba sus nuevos reflejos rubios dorados que iluminan su rostro.

En este contexto, el papá de Wanda, Andrés Nara, apuntó contra China por su cambio de look afirmando que, seguramente, "se copió" de su hija.

ANDRÉS NARA FULMINÓ A CHINA SUÁREZ POR SU CAMBIO DE LOOK

"No la sigo a China y no tengo idea de ella, seguramente le haya copiado el look a Wanda, la verdad que no tengo nada para ver ahí", sentenció en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

Y se despidió elogiando cómo le queda a Wanda el castaño oscuro. "Le queda muy bien, ella es un bombón y una mujer hermosa, se puede hacer lo que quiera que le va a quedar hermoso”, cerró, amoroso.