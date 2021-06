Andrea Taboada habló tras descompensarse: "Mi presión llegó a 16; me asusté porque vomité y estaba descompuesta"

Una enorme preocupación invadió a todos en Los Ángeles de la Mañana cuando Andrea Taboada no pudo continuar en el panel debido a un fuerte malestar. Como ese momento no se vio ante las cámaras, Ángel de Brito explicó: "Le mandamos un beso a Andrea, que le bajó un poco la presión, no le pasó nada. Así que salió del aire, por eso no la están viendo".

Por eso, Ciudad se comunicó con Taboada, quien contó qué fue lo que le sucedió: “Me siento mejor, pero me empecé a sentir muy mal al aire. Me llegó la presión arterial a 16, pasa que me asusté, porque vomité y estaba descompuesta”.

A pesar de su trance, la locutora también se lamentó por la situación que vivieron sus compañeros a raíz de su descompensación: “Pobre Ángel, no entendía un pomo. Las chicas, las productoras y las angelitas me vinieron a ver a la enfermería. Ahora voy a descansar un poco”.

"Hablé con mi médico y me dijo que seguía siendo efecto de la vacuna, porque el viernes me di la primera dosis de la AstraZeneca. La vacuna me afectó con efectos secundarios, dentro de lo previsible".

Es más, el fin de semana ya había posteado en Instagram con un evidente agotamiento físico tras inocularse.

Entonces, avisó que se tomará el martes para recuperarse y el miércoles “volver a ser la de siempre”. Al final, Andrea Taboada aprovechó para aclarar que, si bien tuvo covid en mayo, sus médicos le indicaron que se inmunice contra el coronavirus.