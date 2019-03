La visita de Andrea Taboada a Flor de tarde (Ciudad Magazine, lunes a viernes a las 13 horas) hizo que uno de los temas de la entrevista sea su reciente pelea con Evelyn von Brocke en Los Ángeles de la Mañana. Y cuando le dieron a elegir entre su compañera o Nancy Pazos, expanelista del mismo ciclo con la que tampoco quedó en buenas relaciones, no lo dudó.

“Prefiero a Nancy porque es inteligente. Evelyn, no”, lanzó, implacable. “La verdad es que Nancy es inteligente. Yo podía coincidir o no y era 90% las veces en las que no coincidía, pero en este caso no me parece más inteligente. Es inteligente”, siguió, marcando una fuerte diferencia.

Más sobre este tema El comentario de Von Brocke contra Yanina Latorre tras la muerte de Natacha Jaitt, que indignó a Taboada: "Sos nefasta"

“Evelyn no lo es. Es obvia, básica”, arremetió Andrea, y se molestó porque la expareja de Fabián Doman no se paró a darle una nota al ciclo de Florencia de la Ve. “Ella me calificó como la reina del bullying y eso habla más de ella que de mí”, finalizó, recriminándole por la falta de solidaridad entre colegas. ¡No se dan paz!