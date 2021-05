Andrea Rincón le "tiró onda" a un parrillero en TV sin saber qué estaba comprometido: "Estoy casado"

Se quedó afuera Andrea Rincón de MasterChef Celebrity, pero quiso tener un premio consuelo. La actriz intentó seducir a un parrillero, que tenía que explicarle los secretos para hacer un matambre a la pizza, el plato con el que quedó eliminada del reality, pero la pifió.

“Qué lindos ojos que tenés”, lanzó, pícara a David, el cocinero, en Viaje Chef, el ciclo donde Robertito Funes lleva a los concursantes eliminados del programa a sus casas.

“Dice que tenés unos lindos ojos y ella está buscando una persona en tu franja etaria y que necesita amor. Ella necesita mucho amor. ¿Estás para dar amor?”, se metió el conductor, mientras el parrillero se reía sin decir ni una palabra. “¡Está casado, bolu…!”, se adelantó Andrea, haciendo que él termine diciendo la verdad. “Eh, no. Estoy casado”, murmuró, risueño.

Andrea: "Qué lindos ojos que tenés". G-plus

Para el final, la actriz dio un consejo. “Después me contás cómo te fue con el chef”, lanzó Robertito, hacie el cierre del programa pero la exvedette fue tajante. “¡Qué chef! No me quiero ir al infierno. Nunca un hombre casado, chicas. Nunca un hombre casado”, repitió.

