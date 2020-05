Andrea Rincón reveló que estuvo a punto de casarse y canceló a último momento: "Tenía hasta la banda señada"

Andrea Rincón ha tenido varios novios famosos en su vida pero este sábado confesó en PH, Podemos Hablar, que hace mucho tiempo que está sola. No obstante, la actriz reveló que en una ocasión estuvo a punto de aceptar la propuesta de casamiento de una de sus parejas, aunque dio un paso al costado antes de tiempo.

En su visita al ciclo de Andy Kusnetzoff, la ex modelo contó que varias veces le ofrecieron matrimonio, aunque solo en una ocasión aceptó. "Una vez estuve a punto de dar el sí. Arrancamos los preparativos y me arrepentí a mitad de camino", relató la morocha, que se negó a revelar la identidad del otro involucrado.

"Teníamos hasta la banda señada. Le dije que no porque me di cuenta el día que me llamó para decirme que había señado la banda. Cuando terminé de hablar, una amiga me dijo que estaba pálida y ahí me di cuenta de que no quería. Pero hice muy bien, porque no estaba bien en ese momento, me hubiera arrepentido toda la vida. Fue una de las últimas parejas que tuve, hace muchos años", relató la actriz.