Andrea Rincón contó que Juan Marconi quiso seducirla a ella y a su amiga al mismo tiempo: "Le mandamos una foto juntas"

En Pasapalabra estuvieron como invitados Andrea Rincón y Juan Marconi. Lo que empezó como una frase simpática sobre el juego del excoconductor de El gran premio de la cocina, derivó en una “prendida fuego” de la actriz.

“Una cosa es la estrategia y otra es la trampa. Nosotros no nos vemos reflejados en ese juego”, comentó Juan, dejándole en bandeja a Andrea para que recuerde el momento en el que él quiso seducirla a ella y a su amiga al mismo tiempo y sin que ellas supieran. “Yo conozco bien a mi vecino y mi vecino es bastante tramposo”, arrojó, filosísima.

“No me gusta eso. Con Andrea la única situación de trampa no fue de mi parte”, intentó defenderse el periodista, incómodo y ahí la participante de MasterChef Celebrity ventiló todo. “Un día me manda un mensaje y me empieza a chamullar”, empezó relatando la exvedette y él admitía todo con un “es así”.

“Fue hace 6 o 7 años. Le digo a mi amiga ‘¿conocés a este pibe?’ y me dice ‘es el mismo que me está mandando mensajes a mí’. ¡Me muero! Ahí es cuando mi amiga le manda una foto conmigo. ‘Sabés con quién estoy acá?’, le puso y yo aparecía saludándolo con la mano. ¡Este se quería cortar los huevos!”, remató Andrea Rincón entre carcajadas sobre aquel fallido intento de seducción de Juan Marconi.