Analía Franchín opinó fuerte de Agustín tras ser eliminado de Gran Hermano 2022: "Es impactante lo poco que se mira al espejo"

A pocas horas de la eliminación de Agustín Guardis de Gran Hermano 2022, Analía Franchín miró a cámara y fue letal con el participante, quien fue expulsado por el público por sus repudiables comentarios machistas y desubicados sobre Julieta Poggio e, incluso, sobre Lali Espósito.

"Por fin, por fin, lo rajaron. No estuviste haciendo bien las cosas, Frodo, últimamente", dijo Georgina Barbarossa en A la Barbarossa, dándole paso a su panelista para que de su explosivo punto de vista.

"La verdad que no (hizo las cosas bien). Fue eliminado con un amplio porcentaje. Igual, todavía, nadie le gana a Juan. La diferencia con Agustín fue que en un momento fue querido y después odiado. En cambio, Juan siempre fue odiado. Pero estuvieron ahí con el porcentaje", comenzó diciendo Franchín.

"Lo que es impactante es qué poco se mira uno al espejo. Él realmente pensó que lo salvaban segundo o tercero. Él no lo puede creer". G-plus

Más picante, Analía agregó: "Lo que es impactante es qué poco se mira uno al espejo. Él realmente pensó que lo salvaban segundo o tercero. Él no lo puede creer".

LA REACCIÓN DE AGUSTÍN TRAS SER ELIMINADO DE GRAN HERMANO 2022

Descolocado tras ser eliminado de Gran Hermano 2022, Agustín Guardis dejó el juego con visible malestar y lanzando más de una explosiva frase.

"La put... madre, ¡¿cómo me fue a ganar este pibe?! La put... que lo parió", dijo Frodo luego del mano a mano telefónico con Nacho, quien sigue en competencia.

Desde el patio y con su valija en mano, Agustín les habló a sus compañeros, a quienes les hizo una concreta advertencia.

"Este era m gran sueño. No sé si se cortará acá o no. No sé qué le depara a cada uno... No tengo nada personal con ninguno. No me extrañen, quizás, dentro de poquito nos volvemos a ver", comentó el participante, dejando la casa muy molesto.

LAS PRIMERAS PALABRAS DE AGUSTÍN TRAS SER ELIMINADO DE GRAN HERMANO

"No me lo esperaba. Pensaba que le podía ganar los duelos a cualquiera, menos a mi amigo Marcos. Con él podía ser muy parejo. Pero en mi cabeza, hace dos semanas, anticipaba que si podía salir antes podía ser esta semana", dijo Frodo, al ser recibido por Santiago del Moro.

Atento a su polémica salida, el conductor le preguntó: "Recién dijiste 'ojo que por ahí vuelvo'. A algunos no les gustó nada. ¿Te creés con fuerza como para volver en caso de que haya repechaje?".

Y Agustín le respondió desafiante: "Desde ya. A elaborar nuevas estrategias, a elaborar nuevos movimientos, a jugar con la gente que está adentro, a jugar con la psiquis de la gente que está adentro. Creo que era una de las cosas que me caracterizaba y que quise logar. Y a volver con mucha más fuerza. Me encantaría".