Analía Franchín contó sin filtro por qué nunca se casó con Sebastián Eskenazi: "Me da terror"

Recién eliminada de MasterChef La Revancha, Analía Franchín habló a fondo sobre su relación con Sebastián Eskenazi.

Por primera vez, la panelista contó por qué nunca quiso casarse con su pareja, con quien está hace 16 años y con quien tiene un hijo, Benicio.

"No estoy casada, no. Legalmente no estoy casada porque me da terror el matrimonio. Funcionamos como tal pero no estamos casados", explicó Analía en diálogo con la revista Pronto.

POR QUÉ A ANALÍA FRANCHÍN LE DA PÁNICO LA IDEA DE CASARSE

"Siempre me dio miedo la formalidad del matrimonio. Prefiero tener que luchar la relación día a día. No relajarme y decir: 'Total ya es mío'. No quiero eso, no me gusta", reflexionó Analía.

Antes de cerrar, contó que en una oportunidad había decidido casarse con un exnovio pero que lo dejó plantado a último momento.

"Ya tuve un intento de matrimonio con un exnovio, con quien teníamos la iglesia, fuimos a las charlas, teníamos la fecha, el catering y el salón pago. Pero suspendí todo y le dije que podíamos continuar la relación pero no me animaba a casarme", cerró, sincera.

¡Mejor no!