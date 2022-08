Ana Devin reveló si Tamara Báez le escribió enojada por su declaración de amor a L-Gante en Canta Conmigo Ahora

Desde que Ana Devin dijo abiertamente en Canta Conmigo Ahora que sentía admiración y atracción por L-Gante, la artista recibió más de un cuestionamiento por insinuársele a un hombre con pareja. Incluso, Ana enfrentó el enojo de Tamara Báez.

"No era mi intención ofender a Tamara. Mil disculpas", comenzó diciendo Ana en Socios del Espectáculo, para luego asegurar que la novia del cantante de cumbia no se comunicó con ella para hacerle ningún reclamo.

"No, ella no me escribió. Yo la sigo en redes hace banda. Me parece una bomba, una divina. A L-Gante también lo sigo porque es un referente de la música", comentó Devin, sin ánimo de generar conflictos en la pareja de L-Gante y Tamara, quien atraviesan rumores de separación.

"Ella no me escribió. Y yo tampoco. Me da pudor. No dije nada muy intenso. Dije que lo admiraba y que me ponía nerviosa". G-plus

Acto seguido, Luli Fernández le repreguntó: "¿No te dieron ganas de mandarle un mensaje a Tamara cuando te enteraste que se había incomodado?".

Súper honesta, la jurado del programa de Marcelo Tinelli contestó: "Es que me da pudor. No dije nada muy intenso. Dije que lo admiraba y que me ponía nerviosa… Yo no tendría una historia con él. No sé si da. Estoy casada. Tengo una pareja abierta, pero no tengo mucha relación L-Gante".

ANA DEVIN LE PIDIÓ PERDÓN A TAMARA BÁEZ

La semana pasada en Mañanísma, Ana Devin no dejó pasar el malestar que sintió la novia de L-Gante y se disculpó en vivo.

"Sé que a Tamara no le cayó bien y le pido disculpas", dijo la jurado de Canta Conmigo Ahora, en son de paz.