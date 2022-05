La amenaza de Martín Salwe a Majo Martino antes de su salida de El Hotel de los Famosos

Majo Martino visitó Socios del Espectáculo para hablar de su eliminación de El hotel de los famosos y de lo mucho que tuvo que ver Martín Salwe en todo este proceso, que se profundizó con el ingreso de Locho Loccisano al reality. Incluso, reveló que su examigo reveló con "destruirla".

En diálogo con los Socios, Majo consideró que todo lo que hace Martín en el reality lo hace porque “quiere que cuando salgan le digan ‘¡qué buen jugador!’ como Cristian U o Gastón Trezeguet”.

“Muscari a veces piensa que él está actuando”, intentó justificarlo Adrián Pallares. “Bueno, me lo hubiera dicho antes. Los domingos, que es el único día de descanso que tenemos, podría haber dicho ‘Mirá Majo, voy a jugar con esto agrediéndote’”, protestó Martino.

Más sobre este tema Majo Martino reveló la reacción de la familia de Emily Lucius por su vínculo con Martín Salwe: "La quieren sacar de ahí"

MAJO MARTINO REVELÓ CÓMO FUE LA AMENAZA QUE LE HIZO MARTÍN SALWE EN EL HOTEL DE LOS FAMOSOS

“Él, hablando con algunos compañeros que no recuerdo, dijo ‘A Majo, cuando salga, yo se lo voy a explicar y ella lo va a entender’”, le recordó Paula Varela. “Bueno, que se olvide. No quiero ni que me lo explique. Quebraste mi confianza y ya está”, retrucó Majo.

“Está locurita que tiene Martín Salwe, ¿a dónde cree él que lo va a llevar cuando salga de este programa? ¿A dónde piensa que va a llegar? ¿Te lo dijo?”, le preguntó Karina Iavícoli a la exparticipante.

“No lo sé, no me dijo. De hecho, yo le dije en el programa de ayer que lo desconozco o si está haciendo un personaje. Le sirve ‘esto te va a servir para el juego, porque por ser tan obsecuente con “La familia”, lo protegen de alguna manera, porque son todos cobardes”.

Más sobre este tema Picante cara a cara de Majo Martino con Martín Salwe en El Hotel de los Famosos: "Quebraste mi confianza y algo se rompió"

Majo puntualizó que el ingreso de Locho fue lo que marcó el quiebre de su relación con Salwe. “Martín Salwe entró sabiendo su personaje de facherito, el galancete, los musculitos. Cuando entra Locho fue su competencia absoluta”, recordó.

“Un día me dijo ‘este pibe es un actor, no le creas nada, no te pegues a él porque yo lo conozco de afuera. Y le dije ‘pero a mí me cae bien’ y él me dijo ‘te voy a destruir’”, cerró Majo Martino revelando cómo fue la amenaza de Martín Salwe.