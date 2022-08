La alocada fiesta de Alex Caniggia: Melody Luz quiso raparse pero su novio no la dejó

Melody Luz visitó La jaula de la moda (lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine) y deslumbró a los conductores con un ajustadísimo vestido en vinilo, y habló sobre su romance con Alex Caniggia.

Más sobre este tema Estefi Berardi, impactada al ver a Alex Caniggia cortando carne de cerdo con un hacha

“Entiendo por qué estás con un emperador”, advirtió Fabián Medina Flores, al tiempo que ella contó detalles sobre el cumpleaños de Alex. “Hubo fiesta y pasaron cosas. Yo me quería rapar, pero no me dejó”, reveló, antes de hablar sobre el futuro de la pareja.

“Estoy con planes, tenemos un viaje en breve para distender. Nos vamos a Europa y comenzamos con Marbella, donde está mi suegra”, adelantó. “No quería a ninguna, a esta la quiere. Ninguna llegó a Marbella. La que más llegó fue hasta Ideas del sur, por ahí”, le señaló Mariano Caprarola.

Más sobre este tema La alocada fiesta vikinga de Alex Caniggia, por dentro: excéntrico look, rapado, amigos y Melody Luz

MELODY LUZ, MUY PICANTE SOBRE SU VÍNCULO CON ALEX CANIGGIA

“Y bueno, mi amor, la primera y la última. Mejor ni hablar de las que llegan a dónde pueden, pobrecitas. Porque la que puede, puede y la que no, bueno, lo mira desde su casa”, le respondió Melody, que resaltó que sus respuestas están acentuadas por su condición de “taurina”.

Consultada sobre si hay muchas pretendientes para “el emperador”, Melody contestó muy picante. “No me fijo en eso, sí hay mucha de la que se cuelga para que la nombre y poder aparecer. Hay un ‘intento de’, porque nunca llegan a algo”, explicó.

“No es que le daba o no le daba valor, pero yo nunca lo vi a Alex enamorado. Jamás, y le conozco no sabés cuántas (relaciones con mujeres) y muy conocidas”, contó Fabián Esperón, el representante de Caniggia, en Intrusos.