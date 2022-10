Alma Viva cruzó a Miguel Ángel Roda en su debut como jurado de Canta Conmigo Ahora: "Soltaron un zorro en el gallinero"

La “pica” entre Alma Viva y Miguel Ángel Roda sigue más vigente que nunca en Canta Conmigo Ahora y pese a que el participante fue eliminado la semana pasada, Marcelo Tinelli lo volvió a convocar para que forme parte de los 100 jurados del certamen.

De esta manera, este miércoles marcó el debut de Miguel Ángel durante una nueva ronda de eliminación, y Marcelo lo hizo notar durante la devolución de Nicolás Reyna. “Allí está el amigo Miguel Ángel, que ha sido compañero tuyo hasta la semana pasada y qué mejor que una devolución de él”, sugirió Marcelo.

Sentado al lado de Anita Co, la actriz y cantante con la que mantendría un romance pese a los mensajes que Marcelo leyó en su celular la semana pasada, Roda se dispuso a dar su opinión sobre la performance de Nicolás.

ALMA VIVA CRUZÓ A MIGUEL ÁNGEL RODA DURANTE SU DEBUT COMO JURADO DE CANTA CONMIGO AHORA

“Es difícil estar desde este lado, porque uno genera un cariño inevitablemente con los chicos”, arrancó Roda. “Pero más allá de eso hoy me puse la tarea de decir bueno, vamos a juzgar de verdad. Emocionas amigo, y te mereces lo mejor del mundo, sea lo que sea, pero te mereces lo mejor”, le dijo Roda a Reyna.

“¿Tiene algo que decir Almita? ¿Es porque Roda está arriba, al lado de Anita? La noté como nerviosa”, le preguntó Marcelo Tinelli a la jurado. “¿Cómo te va? No, nada que ver. Espectacular”, se atajó Alma Viva, que ya ha protagonizado “encontronazos” con Roda, asegurando que trató de seducirla a la par que a Anita Co.

“¿Vos y la producción me quieren reventar la vida a mí? Pero ponés arriba de mi cabeza y al lado de la Anita… ¿Sabés lo que han hecho? ¡Han soltado al zorro en el gallinero! Yo no tengo más ganas… No quiero verlo. No lo quiero ver más”, cerró Alma Viva.