Alex Caniggia reaccionó incómodo ante la pregunta sobre su ex Macarena Herrera y su posible participación en Gran Hermano

Hoy Alex Caniggia está enamoradísimo de Melody Luz, relación que nació en El Hotel de los Famosos y que perdura más allá del programa. Es tan feliz su momento sentimental, que el ganador del reality le hace oídos sordos a la aparición de su ex, Macarena Herrera en los medios.

“Me chupa un huev… lo que digan. Es el amor de mi vida, no me importa lo que los demás digan”, señaló en Socios del Espectáculo sobre su noviazgo y ahí le preguntaron por su ex, con quien habría terminado su relación con el mediático en 2021, quien se postuló como participante de la nueva temporada de Gran Hermano y amenazó con contar intimidades.

“De eso no opino. Tengo al amor de mi vida. La amo. ¡Mirala a Carlita!”, lanzó, terminante negándose a hablar de su ex, mientras en el ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares mostraban románticas imágenes de él con la bailarina en la competencia de Pampita y el Chino Leunis.

"La verdad es que no me importa. Hoy soy el campeón, gané los diez ‘palurris’. ¡Estoy en otro level!". G-plus

ALEX CANIGGIA HABLÓ DEL DESEO DE SU EX MACARENA HERRERA DE ENTRAR A GRAN HERMANO

“Ella se manifestó en las redes sociales y quedó un gris de si la habías dejado o no”, indagó Mariana Brey.

“¿Sabés que ella va en búsqueda de entrar en un reality y dice que tiene un montón de cosas para contar?”, siguió la periodista. “Mirá”, fue la seca respuesta del mediático. “¿Te da miedo?”, insistió la panelista. “La verdad que no”, concluyó, terminante.