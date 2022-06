Alex Caniggia cuestionó el estilo de vida de su hermano Axel: "No tiene ni teléfono"

“Le chupa todo un huev… Ni teléfono tiene. No tiene WhatsApp” reveló, en una charla con el Chanchi Estévez. Tiene 30, dos años más, y vive en Alemania. No se quiere mover. Le decís ‘¿nos vemos en Navidad o nos encontramos en alguna ciudad?’. ‘No, vengan ustedes a visitarme’. ¡¿Quién mierd… va a ir a Frankfurt, bolud…?! ‘Entonces no voy’, nos dice. Así, de una. Le chupa un huev...”, contó, entre risas.

“Es rebohemio. Ya a otro level”, reconocío, aunque eso no significa que “vive con dos mangos”. “No. Es caro. Es cheto, el hijo de put… Bohemio cheto. Le decís ‘vamos a comer ahí’. ‘No, es una verg…, vamos acá’. Y le gustan los lugares… alto careta. Es un bohemio careta”, detalló el novio de Melody Luz

ALEX CANIGGIA CONTÓ CÓMO ES LA VIDA DE AXEL, SU HERMANO MAYOR

“Se manda a hacer trajes con flores violetas. O te cae con un traje rojo con dragones blanco y negro”, contó, sobre el estilo extravagante del hijo mayor de Claudio Caniggia y Mariana Nannis.

“Se fue a vivir un año a Frankfurt y ahí está el caraverg… Está desde hace seis años Él enseña y da clases ahí y vende sus cuadros. Hace hiperrealismo, es igual que una foto. Da clases a chicos y a gente grande”, aseguró.

Y a diferencia de su hermano, El Emperador contó que no entiende de arte. “Hace toda esa mierd… que hacen los pintores, esa verg...”, lanzó, entre carcajadas.