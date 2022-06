Alex Caniggia contó el día que Ricardo Arjona lo invitó a su show: "No sabía quién mierd... era; llegué a mi casa y lo busqué en internet"

Alex Caniggia tiene historias que siempre involucran hoteles cinco estrellas y figuras internacionales. En El Hotel de los Famosos contó una de ellas sobre la oportunidad en que conoció a Ricardo Arjona y terminó yendo a su show invitado por él… ¡sin tener idea de quién se trataba!

“Yo tengo una historia buenísima con Arjona. Es bizarrísima”, empezó diciendo, luego de que Locho contó que el músico era su máximo ídolo. “Estaba en el hotel donde vivo. Estaba entrenando a full con los fierros y viene y me dice ‘hermano, uso las pesas’. Le digo ‘olvidate, vamos a entrenar juntos’”, contó, sorprendiendo a todos

“Le digo ‘¿de dónde eres?, ¿estás de vacaciones?’. Me dijo ‘no, no, vengo por trabajo’. Le pregunto qué hacía y me dice ‘yo canto y toco en no sé dónde’”, comentó, divertido. “Me gustaría invitarte, que vengas conmigo, a mi show”, recordó.

“Vienen en un rato, me tocan la puerta, me traen las entradas y me dicen ‘vienen de parte de Arjona’. Les dije que me esperen dos minutos, me cambié y me fui con ellos”, aseveró, sobre aquella oportunidad única.

“Le agradecí por invitarme, no sabía quién mierd… era, llegué a mi casa y empecé a buscar ‘Arjona’”, contó, a pura honestidad brutal. “Es un crack”, mencionó

Mientras que Locho no dejaba de salir de su asombro. “¡Estás hablando del mejor artista del fucking universo, Ricardo Arjona!”, expresó, con humor. “Dios le da pan al que no tiene dientes”, se lamentó.

