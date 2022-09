Alejandro Paker se enojó fuerte con el Puma Rodríguez en Canta Conmigo Ahora: "¿Por qué no se paró?"

“La venganza es un plato que se come frío” habrá pensado Alejandro Paker cuando decidió encarar al Puma José Luis Rodríguez tras notas que no se había parado durante la performance de Flor Álvarez y Marisol Otero en Canta Conmigo Ahora.

La artista no vidente regresó al certamen para participar en las finales junto a la jurado, en el marco de la etapa de Quien Canta Conmigo, y ambas entonaron el clásico Si tu no estás aquí de Rosana.

Lo cierto es que el jurado, muy reticente a mostrar a apoyar a los participantes, se conmovió ante la demostración de talento del dúo y puso su voto entre los 97 tantos que obtuvieron sus integrantes.

ALEJANDRO PAKER ENCARÓ AL PUMA RODRÍGUEZ POR NO PARARSE DURANTE LA PRESENTACIÓN DE FLOR ÁLVAREZ Y MARISOL OTERO

Sin embargo, al ver que José Luis Rodríguez era uno de los tres que no se habían parado ante esta demostración de talento de la artista callejera, Paker aprovechó para cobrarse las dos veces que El Puma lo dejó en evidencia con anterioridad.

“¿Puedo hacerle una pregunta al Puma?”, quiso saber, ante el clamor popular. “Se paró el Puma. Yo tengo miedo de que alguien termine a las piñas antes de fin de año. Arrancaron bien, después se paró uno, ahora se paran los dos”, advirtió Marcelo Tinelli.

“Con todo respeto, porque se generó algo que pasa siempre que viene Florencia, hay algo que se revela y nos invade a todos como una ola de mar. Entonces: ¿qué pasó? ¿Qué pasó que el Puma, que siempre se conecta con todos los participantes, no se conectó y no pudo pararse?”, preguntó Paker.

“Aprendí a decir que ‘no’ hace muchos años. Después de lo que me pasó por acá, quise decir que no a lo que no está correcto. Ellas están correctas, cantaron bien. Pero entre la razón y el corazón, siempre tengo que buscar la razón, porque emerge y fluye la verdad. Al final de todo esto van a quedar los cuatro o cinco mejores que van a representar a este país en muchas partes. Así lo vislumbro. Entonces, veo a nivel nacional e internacional, entonces tengo que pensar con la razón y no con el corazón, entonces no me levanté”, fue la larga explicación del Puma que alcanzó, al menos, para Paker.