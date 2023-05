Alaix presenta su nuevo tema y video: Canción favorita

Canción Favorita, por ejemplo, habla de los mecanismos de defensa inconscientes que ponemos en funcionamiento cuando perdemos a alguien significativo. Uno de ellos es la introyección.

-¿Qué te motivó a escribir Canción Favorita?

-Un fin de semana que me escapé de la Capital, llevé mi guitarra para ver si componía algo nuevo. Y en el viaje, empezaron a pasar por la radio una canción específica que siempre siempre la escuchaba mi ex novio. Yo ya sin darme cuenta, me había hecho fan de este artista que tanto me hacía acordar a él. Cuando escuché esta canción me di cuenta, que me hice fan para no extrañarlo tanto, como mecanismo de defensa. Y no fue hasta que me tiré en el patio a tirar ideas y así salió la primera estrofa del estribillo: Busqué tu canción favorita, la escuché todos los días, hasta que se volvió mía.