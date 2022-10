Ailén Peralta y Anita Co desenmascararon a Miguel Ángel Roda en Canta Conmigo Ahora: "Borra los mensajes"

La fama de galán de Miguel Ángel Roda en Canta Conmigo Ahora se apaga a la misma velocidad con la que se encendió gracias a que Ailén Peralta y Anita Co lo expusieron delante de Marelo Tinelli.

A sabiendas de lo que pudo ver el mismo con el teléfono de Roda en la mano, Marcelo le preguntó a Ailén cómo siguió la comunicación con el participante. “Hay algo que no me puedo perder de preguntarte y es si en este fin de semana entró en tu teléfono algún mensaje”, dijo el conductor.

“Yo digo, ‘¿le habrá escrito el langa del certamen?’ Yo quiero saber porque esto va a significar cómo va a continuar Roda por sus tangentes”, quiso saber Marcelo. “Yo creo que con todo lo que hizo no va a poder continuar mucho. Viste que él borra los mensajes”, advirtió Ailén.

Tras cerciorarse de que Roda le escribió a Ailén durante el fin de semana, pero en “modo efímero”, Marvelo llegó a una conclusión. “Acá hay algo claro y es que Roda borra. Roda escribe y borra. Roda tira la piedra y esconde el brazo. El otro día vi que ella había borrado y tenía ‘te amo mi vida’”, dijo.

AILÉN PERALTA Y ANITA CO, LAPIDARIAS CON MIGUEL ÁNGEL RODA EN CANTA CONMIGO AHORA

Tras comprobar que Miguel Ángel le escribió “Lo potra que sos” a Ailén, Marcelo se dirigió a la destinataria de las dedicatorias del cantante. “Y acá tenemos a Anita, miembro del jurado, ¿el fin de semana te escribió a vos?”, le preguntó.

“Pensamos en vernos, pero me arrepentí, no nos vimos. No quiero estar en problemas. Me da miedo esta situación, no quiero sufrir”, dijo Coacci. “Roda, ¿usted es así un encarador serial, tira para todos lados?”, quiso saber Tinelli.

“No estoy diciendo ninguna mentira, ella es una diosa, una potra”, se defendió Roda, que reconoció que su relación con la jurado no es la misma que la semana pasada. “No me contestó los últimos mensajes que le escribí”, agregó.

“Para mí que copia y pega igual”, le reprochó Ailén Peralta. “Con ella no salió, conmigo no. Pasa que estuvo a punto de invitarme casamiento y después le dedicó el tema a ella”, cerró Ailén, mientras Marcelo calificaba a Roda como “el Tirri del tango”.