La primera semana de enero, Agustina Kämpfer (37) armó las valijas y voló con su pequeño hijo, Juan (1), y su novio, Carlos Gianella (46), rumbo a Brasil para disfrutar de unas placenteras vacaciones familiares.

Súper relajada, la periodista decidió mostrarse tal cual es y se atrevió a hacer topless en la playa, para broncear su cuerpo de un modo más parejo. Lo que no imaginó fue que un veraneante indiscreto le haría fotos sin corpiño, que llegarían a las redes sociales.

"Estaba veraneando en un país que tiene una postura sobre el cuerpo bastante más evolucionada que la nuestra. Tenía ganas de brocearme sin marcas". G-plus

"Desde Brasil las fotos ‘incorrectas’ de Agustina Kämpfer. 'Topless on the beach' con su hijo, Juan, y su novio, Carlos. Playa con algunos turistas argentinos curiosos, parece", escribió Luis Bremer en Twitter, adjuntando dos imágenes de la por entonces panelista de Incorrectas.

Exclusivo. Desde Brasil las fotos @IncorrectasOk de Agustina Kampfer. "Topless on the beach" con su hijo Juan y su novio Carlos. Playa con algunos turistas argentinos curiosos parece... pic.twitter.com/hDB9lDuQuk — Luis Bremer (@luisbremer) 11 de enero de 2019

Concluido su descanso playero, Agustina volvió a Buenos Aires y habló de la filtración de las fotos. "¿Por qué no hacerlo? Estaba veraneando en un lugar con muy poca gente alrededor y en un país que tiene una postura sobre el cuerpo bastante más evolucionada que la nuestra", comenzó en una nota con la revista Pronto.

"Tenía ganas de brocearme sin marcas, soy de tomar poco sol porque soy muy blanca y me resaltan las marcas cuando me bronceo con traje de baño", agregó Kämpfer, sin darle relevancia al hecho. Y concluyó: "Las fotos son muy lindas y le agradezco a quien me las robó en la playa".