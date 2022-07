Agustina Kämpfer recordó la primera cita con su novio: "Caminamos entre bolsones hediondos de basura"

Agustina Kämpfer, muy enamorada de su novio Carlos Gianella, le dedicó un posteó muy cariñoso por su cumpleaños.

La periodista, expareja de Jorge Rial, posteó en Instagram fotos con su novio que ilustran los momentos más felices de su relación.

"Qué lindo es haberte conocido, que mi hijo cuente con tu ejemplo, y que a pesar de nuestros delirios mutuos no nos hayamos dado por vencidos. Sos un hombre increíble, tu corazón es inmenso", le dijo, muy enamorada.

AGUSTINA KAMPFER REMEMORÓ SU PRIMERA CITA CON CARLOS GIANELLA

Además, Agus contó cómo fue su primera salida al teatro con su actual novio.

"¡Te acordás que caminamos entre bolsones hediondos de basura por las veredas del centro, haciendo tiempo porque llegamos temprano al teatro? ¡Siempre tan romántico todo y ya van casi cinco años de eso!".

"Recorro miles de historias hasta este fin de semana en el que, bailando erráticos, me tiraste al suelo. Me topo con otros millones de momentos juntos y me siento orgullosa", cerró la comunicadora, muy agradecida por su noviazgo con Carlos.

¡Están a full!