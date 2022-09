Agustina Cherri reveló antes de que importantísimo evento se enteró que esperaba a su cuarto hijo: "Fue el día de la entrega de los Martín Fierro"

A poco de haber confirmado que espera a su segundo hijo con Tomás Vera -con quien ya tiene a Alba- Agustina Cherri (que ya es madre de Muna y Nilo, frutos de su anterior relación con Gastón Pauls) reveló que se enteró que se encontraba en la dulce espera en una fecha especial.

“Me enteré que estoy embarazada el día de la entrega de los Martín Fierro. Esa mañana, antes de irme al hotel a prepararme, yo me hago el test. Encima ese día la fiesta, los premios. Me fui a dormir y no entendía nada. Quería estar tranquila para comunicarlo, porque soy más grande y es el cuarto bebé”, comenzó diciendo la actriz en Agarrate Catalina, el ciclo que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez”.

Por otro lado, se mostró muy emocionada por la llegada de este hijo: “Fue súper buscado. Teníamos ganas y siempre estuvo la idea, había que esperar el momento porque haciendo tira es imposible. Esperamos un tiempo a ver si se podía y fue el destino”.

“Mis hijos ya estaban esperando un nuevo hermanito. Cuando se enteraron, estaban súper felices. Obviamente, los primeros que se enteraron fueron los más grandes”, cerró Agustina, a flor de piel en esta nueva etapa de su vida.

AGUSTINA CHERRI AGRADECIÓ EL IMPORTANTE DE PAULA CHAVES COMO DOULA EN SU EMBARAZO

Muy contenta, Agustina Cherri confirmó que está embarazada por cuarta vez y se mostró muy agradecida con Paula Chaves, que es doula.

"Gracias por ser mi primera contención", le dedicó Agus a Pau, que acompaña a las embarazadas durante su gestación y las apoya en el parto.

Enternecida por las palabras de la actriz, la conductora le respondió con ternura, haciendo hincapié en que siempre estará firme junto a ella de manera incondicional.

