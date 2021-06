Adriana Salgueiro confesó el duro mensaje que le envió el ex de Ricardo Fort: "Me puso ‘si lo querías tanto ¿por qué no fuiste a su funeral?’"

Cuando en Hay que ver indagaron en el recuerdo que tenía Adriana Salgueiro, como invitada en el ciclo, sobre Ricardo Fort la actriz se mostró reticente. Al final, contó que un tremendo mensaje de Gustavo Martínez, expareja del mediático y tutor de los mellizos Marta y Felipe, fue el desencadenante de su decisión de no hablár más del millonario.

“Yo lo adoraba a Ricardo, pero prefiero no hablar de él porque sé que hay gente a la que le molesta”, empezó diciendo, para terminar aclarando sus palabras. “Gustavo Martínez me mandó un mensaje de texto, no un WhatsApp, diciendo ‘si lo querías tanto a Ricardo ¿por qué no viniste a despedirlo a su funeral?’, reveló.

Adriana dio sus motivos sobre por qué se ausentó en la despedida del exjurado del Bailando. “Yo le contesté, primero, que cada uno despide a la gente como puede y después que yo no soy tan careta de que si él no está y el entorno no me quiere, ¿para qué iba a ir? ¿A exponerme a qué? Si él sabía que yo estaba con él igual”, señaló.

“Se lo expliqué y le dije ‘pero si vos querés yo no hablo nunca más’. ‘Hace lo que vos quieras’, me respondió. Yo respetando eso, que evidentemente no le gusta, trato de no hablar”, aseguró la exmodelo.

¿Por qué Adriana cree que la expareja del cantante, como algunos seres queridos de Fort, no la querían? “Ricardo me adoraba. Me trataba realmente como una hermana, más allá de su generosidad. Supongo que eso no le gustaba. La diferencia que hacía entre mí y otra gente era notoria”, señaló Adriana Salgueiro sobre la interna con Gustavo Martínez tras la muerte de Ricardo Fort.