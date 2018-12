En un móvil con distintos medios, Adrián Suar habló por primera vez sobre el impacto que tuvo la denuncia de Thelma Fardin contra Juan Darthés y tuvo fuertes palabras.

"Lo que dijo Darthés fue una verguenza. No lo reconocí, estaba distinto. Tuve muchos sentimientos, me dolió. Tuve pena y asco. Es una profesion que amo mucho y que se ensucie asi me da pena, asco y es un gran dolor". G-plus

“Me sorprendió lo de Thelma”, empezó diciendo, sobre el caso e inmediatamente se refirió a los cuestionamientos que tuvo su decisión de tener al actor en Simona, tras las denuncias de Calu Rivero: “No sabía qué hacer, si dejarlo o no. Fue dificilísimo, pero fundamentalmente para mí que soy el productor y tengo que dar un mensaje", expresó. "Me debatí mucho sobre qué hace un productor, un ser humano. Mi dilema era entre lo ético y el rol de la Justicia. Y en el medio estaba yo”, dijo.

“El dato no lo tenía, como nadie lo tenía. Hoy con la foto final, con esta foto trágica, me interpelo yo e hice una evaluación totalmente equivocada”, se lamentó. "Yo tuve una charla, hablé en privado, y le pregunté qué había pasado. ¿Si me convenció? Yo siempre le creí a Calu. Lo que dice Calu ha pasado en el mundo del espectáculo, que un actor equivocado abra la boca demás para dar un beso y no es la primera vez. Y no va a ser la última. Tampoco es moneda corriente, no he escuchado mucho sobre actores que se desubiquen", aseveró. "Sabía que lo que decía Calu era verdad y así fui a hablar con Juan. '¿Qué pasó?, '¿te confundiste, creíste que ella gustaba de vos?'. Yo le hice todas esas preguntas y el me dijo 'creeme que no y yo lo voy a judicializar'", relató.

"Se está trabajando con Capit y con el Instituto de la Mujer en un protocolo. Hoy hablé con Diego Guebel, su presidente, y Pol-ka lo viene haciendo desde hace cuatro meses. Que pueda haber una red de contención donde la gente en el trabajo pueda pedir ayuda, pedir un marco de contención". G-plus

"Es tan impactante el relato de Thelma", dijo, en referencia al caso que se dio a conocer hace una semana y fue muy duro sobre la entrevista que dio el actor en donde buscó defenderse: "Lo que dijo Darthés fue una vergüenza. No lo reconocí, era otro, era distinto", dijo, terminante. "Tuve muchos sentimientos. Me dolió, me dio pena y asco. Es una profesión que amo mucho y que se ensucie así de esta manera me da pena, asco y una profunda tristeza. Ver a Thelma, una chica de 16 años, es un gran dolor", remarcó.

También el productor contó cómo junto a la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión piensan trabajar para atacar la problemática del acoso y el abuso en la industria audiovisiual: "Se está trabajando con Capit y con el Instituto de la Mujer en un protocolo. Hoy hablé con Diego Guebel, su presidente, y Pol-ka lo viene haciendo desde hace cuatro meses. Que pueda haber una red de contención donde la gente en el trabajo pueda pedir ayuda, pedir un marco de contención", reveló.

El actor también se refirió a cómo el tema lo tocó en su fuero más íntimo y cercano: “Yo tengo una hija y el aporte que se está dando hoy para todas las mujeres es enorme. Yo ya lo venía viendo con mi hijo, que tiene 21 años, y el vínculo que tienen con el universo femenino es muy distinto del que tenía yo. Yo vengo de una aldea en donde había otras reglas, más allá de que mi formación psíquica, como la de muchos amigos míos, es la de tener respeto, cuidado y buen trato con las mujeres. Creo que dentro de 10 años, cuando mi hija tenga 16 años, no va a haber debate de que el 'no es no'", finalizó.