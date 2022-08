Adrián Pallares, picante sobre el casamiento de Silvina Escudero con Federico: "¿El marido dónde está?"

Adrián Pallares hizo un filoso comentario en Socios del Espectáculo sobre el casamiento de Silvina Escudero, tras verla posar para los medios sin su marido, Federico.

“Se casó Silvina Escudero, estamos muy felices, muy contentos, hermoso momento, gran historia de amor, se concreta el casamiento”, comentó diciendo el conductor.

Fue allí cuando lanzó: “Pero nos vamos a poner en un punto fundamental que me llama mucho la atención… ¿con quién se casó?, ¿se casó sola?”.

"¿Y el marido dónde está? ¿Qué pasa que Silvina se casa y muestra la libreta sola?". G-plus

“La única novia en la historia de los casamientos que está con la libreta sola, ¿y el marido dónde está? ¿Qué pasa que Silvina se casa y muestra la libreta sola?”, finalizó Adrián.

RODRIGO LUSSICH, IRÓNICO POR LAS FOTOS DE SILVINA ESCUDERO EN SU CASAMIENTO SIN SU MARIDO

Tras escuchar a Adrián Pallares en el programa de eltrece, Rodrigo Lussich fue irónico al hablar de la boda de Silvina Escudero, quien se sacó fotos para la prensa sin su marido.

“Se casó consigo misma, está empoderada, el novio no está, no hay novio, no hay marido, ¿dónde está? ¡Qué casamiento raro!”, dijo el conductor y sobre su look opinó: “Se casó en corpiño”.