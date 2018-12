"Me quedo en América, pero estamos viendo qué pasa con el programa", reconoció Jorge Rial sobre el futuro incierto de Intrusos y su salida del ciclo, tras 18 años en el aire. En medio del sacudón por la noticia, Adrián Pallares habló de la decisión del conductor y el porvenir de los panelistas.

“Va a ser distinto venga lo que venga. El 28 de febrero es el último programa de Jorge. Lo que sé es que está la posibilidad de que haga TVR y a él hace mucho que le gusta la idea de hacer un programa de archivo”, comentó en Por si las moscas, con Moskita Muerta y Nilda Sarli por La Once Diez.

Luego, Pallares dejó un manto de dudas sobre la continuidad del programa. “Estamos como en una especie de canoa y todos nos preguntamos qué va a pasar con todos nosotros. Por lo pronto, mi contrato vence el 31 de diciembre de este año. Así que ahí veremos”, comentó el periodista.

“A mí me gustaría conducir un programa, yo hice cuatro meses de ¿Quién sabe más de los famosos?, me divertí muchísimo y la pasé muy bien”, respondió sobre qué proyectos le interesan. “Me gusta el chimento, pero no el chimento dañino, ese espacio además creo que no existe más”, completó.