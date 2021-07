Acusan a Ivana Nadal de entregar ollas en mal estado: "Devolvió todo sucio y rayado"

Indignada, una emprendedora que tiene una cuenta de Instagram en la que promociona sus productos para cocinar apuntó muy fuerte contra Ivana Nadal. La mujer compartió varias fotos de una olla sucia y rayada a través de sus stories y aseguró que la modelo le habría devuelto el canje en mal estado.

"Vine a buscar las piezas del sorteo que habíamos quedado en hacer con esta mina. No saben qué calentura tengo. Me las entregaron sucias, rayadas... Encima me obligan a sortearlo. ¿Qué voy a sortear en estas condiciones? Nosotros somos una familia que está apostando a esta famosa y nos devuelve las cosas así. Siento que me escupió en la cara. Después, habla en las redes de empatía. ¿Qué empatía tiene una mujer así? Encima me la entrega sucia, no fue capaz de lavarla. Me sigue escribiendo diciendo ‘por favor’. Pensé que era genuina pero no tiene humildad. Tiene que aprender a ponerse en el lugar del otro", exclamó, enojadísima.

Además de tratarla de "sucia", la emprendedora aprovechó el conflicto para explicarles a sus seguidores cómo usar correctamente el producto y no arruinarlo como lo habría hecho Ivana.

Por su parte, la modelo prefirió no decir demasiado pero aseguró que pronto aclararía públicamente esta tremenda situación. "Ya les voy a contar qué pasó con el sorteo. Estoy procesando la info para no reaccionar. Todo pasa para que aprendamos y eso es lo que estoy buscando hacer con esta situación. De antemano, les pido disculpas", expresó a través de sus stories.

Y se despidió aclarando por qué no está tan pendiente de las redes como antes. "Estoy re desaparecida. Lo sé, estoy transitando, procesando. Estoy poniendo en práctica estar en silencio la mayor cantidad de tiempo que yo considere que no va a sumar nada lo que voy a decir, quiero estar callada. También, me ayuda a no pensar en nada porque cuando hablamos buscamos las palabras específicas para poder transmitir lo que estamos sintiendo en coherencia con lo que estamos pensando y, de alguna manera, a través de una simbología acordada transmitimos", sentenció.

¡Muy fuerte!