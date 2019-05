La actriz que interpreta a Arya Stark en Game of Thrones y el "error" del que se arrepiente: "Sigo pagándolo"

Heroína absoluta en Game of Thrones luego de su crucial aporte en la batalla de contra el Rey de la noche y su ejercito, Arya Stark adquirió un protagonismo indiscutible al final de la ficción de HBO. Así es que en una entrevista a Maisie Williams (22), la actriz que interpreta a la hermana menor de Jon Snow (Kit Harington, 32) habló con la revista Vogue online de su personaje en GOT luego de las ocho temporadas: "Cuando tenía 12 años, pensé que era una gran idea interpretar a Arya como zurda, porque así era su personaje en los libros, aunque yo soy diestra. Pasaron 8 años y todavía estoy pagando por ese error. Tuve que mantenerlo para la continuidad".

"Al principio fue sencillo, sólo tenía que hacer un pequeño combate. Pero ahora que estoy haciendo secuencias de luchas completas con la mano equivocada, me pregunto '¿Por qué alguna vez pensé que esto era buena idea?'”, reflexionó con humor la actriz a una década de la decisión de la que se arrepiente.

Maisie Williams también había estado en el centro de la polémica hace tres semanas, cuando en la serie épica Arya tuvo relaciones sexuales con el personaje de Gendry (Joseph Dempsie, 31), en medio de las especulaciones por la edad de la joven de la ficción. “Los directores me dijeron que podía mostrar mi cuerpo tanto como quisiera. Así que me mantuve bastante mi privacidad. No creo que sea importante para Arya mostrar su cuerpo. No se trata realmente de esto. Y todos los demás ya lo han hecho en el programa, así que … (no mostré mucho)".