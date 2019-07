La polémica en el Súper Bailando 2019 tomó protagonismo cuando un integrante del BAR, Flavio Mendoza, le subió un punto al Polaco, que debutó en la pista con Noelia Marzol y al dar el motivo se refirió tácitamente a lo "abultado" del look del cantante: "A mí me encantó, me pareció una cumbia original. El pantalón aportó el punto para arriba que voy a poner. Esto a él le favoreció un montón".

Silvina Escudero, que se jactó de haberlo dado todo bailando cumbia, no dejó pasar la actitud ¿desafortunada? de Flavio y se mostró indignada a través de Twitter. Enojada, dejó muy en claro que está en contra de que el integrante del BAR modifique los puntajes según el aspecto físico de los participantes.

"Si me pongo más lolas, ¿sirve? ¿O solo tiene que ser de abajo? Para saber si pasar por un quirófano me serviría para tener mas puntos. ¿Qué dicen? #SuperBailando2019". G-plus

Este no es el primer comentario de Flavio que genera polémica entre los participantes. Cuando Federico Bal debutó en la pista, Mendoza hizo referencia al supuesto "sobrepeso" del joven.

¿Qué dirá Flavio Mendoza al respecto?

