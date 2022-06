El abogado de L-Gante salió al cruce de China Suárez por su ninguneo al cantante: "Nadie sabía que cantaba"

El abogado de L-Gante, Alejandro Cipolla, lo defendió del tremendo tweet que le dedicó China Suárez.

El escándalo estalló cuando L-Gante respondió "¿Qué? ¿Está cantando?", sorprendido, cuando le preguntaron en Socios del Espectáculo por el tema de China con Santiago Celli.

Entonces, Eugenia reaccionó con todo en Twitter.

"Querido ‘L-Gante’ cuando vos no habías nacido, yo ya cantaba. Creo que hablaste al ped..., igual re bailo tus temas. Saludos cordiales", le dedicó China en Twitter, visiblemente enojada.

FIRME RESPUESTA DE ALEJANDRO CIPOLLA AL NINGUNEO DE CHINA SUÁREZ A L-GANTE

“La verdad es que no entiendo qué fue lo malo en sus dichos para que ella se enojara. Yo tampoco sabía que cantaba. Creo que ninguna persona en el país sabía que cantaba, así que no sé cuál es la ofensa”.

"Yo no entiendo cuál es el problema para tanto escándalo por parte de China. Lo bueno es que me enteré que cantaba. Ahora voy a buscar algún tema. No sé si había CD, LP o disco”, cerró Alejandro, irónico, en diálogo con TN Show.

¿Qué dirá Eugenia?