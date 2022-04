El abogado de Fabián Cubero confirmó el enojo con Nicole Neumann por el viaje de su hija con Urcera: "Le hicieron ruido los otros adultos"

Un viaje que realizó Indiana, la hija mayor de Nicole Neumann con Manuel Urcera, a Entre Ríos desató nuevos roces en la relación de la modelo con su ex, Fabián Cubero. El exfutbolista se molestó con su expareja por permitir que su hija viaje sin compañía suya y ahora intervino su abogado.

“Nosotros nos enteramos de esto por las redes sociales. Queremos dejar en claro que a Fabián no le molesta para nada el tiempo que sus hijas pasen con Manuel porque, aparte de la buena relación que tiene con Manuel, las nenas lo quieren, se llevan bien”, empezó diciendo César Carozza en Intrusos.

“Lo que le hizo ruido a Fabián fue la existencia de dos otros adultos, mayores y varones, que estaban viajando con dos nenas de 13 años”, puntualizó, sobre el enojo de la pareja de Mica Viciconte, acerca de que en el viaje iban dos amigos del corredor de autos.

EL ENOJO DE FABIAN CUBERO CON NICOLE NEUMANN POR EL VIAJE DE SU HIJA

“No le avisaron y quizás le podrían haber dicho ‘con Manuel, todo bien, pero no sabemos quiénes son los otros’. Ponele que eso podría haber sido, pero de ahí a iniciar acciones legales creo que no. Son temas para aprender a resolver en privado”, aseveró el letrado.

El abogado también se refirió a que las conversaciones entre la expareja no son las más fluidas. “No tienen demasiado diálogo, pero supongo que, si no se lo hizo saber, lo hará. Yo no hablé con ningún abogado de ella, con él único que hablé fue con Fabián”, dijo.

También, se refirió a una cuestionable frase que le dedicó la figura de Los 8 escalones del millón a su exmarido, quien había dicho sobre el enojo de Cubero que “tendrá que resolverlo en el psicólogo”.

“Si ella tiene tanta necesidad de aseverar que estás muy en paz, me parece que quizás estás trasladando. Mandar a alguien al psicólogo en una nota me parece que habla de que no estás tan en paz”, concluyó el abogado.