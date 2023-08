Ciudad.com estuvo junto a Estelares en la previa de sus shows del 11 y 12 de junio en Niceto. No te pierdas la charla y hacete fan en Facebook para ganarte entradas.

Manuel Moretti, líder de la banda formada allá por 1994, nos cuenta sobre su actualidad, el nuevo video, las giras y su actualidad.

"Tanta gente", otro de los cortes de "Una temporada en el amor", tendrá no sólo sonido sino también imágenes y ya saben cómo serán. Te contamos que, como bien indica su título, habrá muchas personas participando del clip y cantando junto a ellos.

Además, el grupo estará de gira por España y México.

Aprovechamos, a propósito del comienzo del Mundial y de su popularidad en las hinchadas, para preguntarle a Manuel por la pelotita: "Me gusta mucho el fútbol como juego, ver a los jugadores como estrategas" y agrega: "me copa que nuestros temas lleguen a las canchas, está muy bueno" y sigue: "aunque debemos reconocer que 'Ella dijo' llegó gracias a Miguel Ángel".

Vale aclarar que Moretti no se refiere al pintor renacentista, sino al cantante de cumbia santafecina que llevó a "Ella dijo" a otro ritmo. "¿Que si me molesta que hayan usado nuestro tema? ¡Para nada! Al contrario, me divierte."

