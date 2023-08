Hace un par de días, Mariana Fabbiani se fue de vacaciones y tras su faltazo sin aviso a "RSM" varias hipótesis comenzaron a tejerse. Sin embargo, la más fuerte sin dudas fue la que lanzó Roberto Pettinato en su programa radial matutino de "La 100", en el cual afirmó que la rubia estaba ausente de su programa porque se había casado en secreto con su novio, Mariano Chihade, y que se habían ido de luna de miel.

Ayer, cuando regresó al país y se encontró con semejante rumor, la nieta de Mariano Mores decidió reírse del trascendido junto a su co-equiper Humberto Tortonese y de ese modo retomó sus actividades habituales en la televisión.

"¿Te casaste Mariana?", preguntó Humberto al primer instante de aire y ella soltó divertida: "¡No!, aunque por un momento lo dudé, porque me llamó tanta gente que empecé a creer que me había olvidado de que me había casado".

Ante semejante declaración, Tortonese inquirió elocuente como es su costumbre: "¿No te habrás casado en pedo?, viste que ahora se usa casarse borracho en Las Vegas" y tras tamaña reflexión, las risas en el piso no tardaron en llegar.

De este modo, Fabbiani negó rotundamente los rumores de boda entre ella y su prometido. Es más, hasta bromeó con la idea, porque si bien se fue de vacaciones a los Estados Unidos, lo cierto es que no viajó en compañía de su novio: "Me tendría que haber casado sola, porque él se quedó en Buenos Aires. No viajamos juntos", aclaró.