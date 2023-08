Gloria y Luciano se conocieron en la obra Bésame mucho, y el sábado 27, a seis años de ese momento, se casaron en la catedral de San Isidro.

Horas antes de la boda, la actriz confesaba estar muy nerviosa: "No puedo creer que falte tan poquito para entrar en la iglesia. Estoy tan feliz que contagié mi alegría a todos los que me rodean. Luciano es el hombre de mi vida, lo supe desde el primer momento que lo conocí. Me siento la mujer más feliz del mundo".

El vestido que lució Gloria fue diseñado por Fabián Zitta quien llegó al hotel Sheraton de Pilar donde se encontraba la novia a las 18 hs.

El momento más emotivo fue cuando después del "Sí" se rompió el silencio con un fuerte aplauso y la pequeña Ángela se acercaba con lágrimas en los ojos a entregar los anillos.

La fiesta fue para doscientos invitados y los recién casados hicieron su entrada a las 23 hs. bajo el tema "Amor violento". Después del plato principal se escaparon hacia uno de los jardines y a solas Luciano le dijo a su esposa: "Que esta felicidad sea eterna, quiero que seas la madre de mis hijos y siento que sos la mujer de mi vida".