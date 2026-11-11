Polémica versión de Vicky Xipolitakis, acusada por su exmarido de estafarlo por pasarle tickets por la manutención de su hijo que eran canjes

Después de años de denuncias y un largo camino en los tribunales, Vicky Xipolitakis celebró una resolución judicial en el conflicto con su expareja, Javier Naselli. La Justicia Penal de Avellaneda-Lanús dispuso una suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, por un año en la causa por daños en contexto de violencia intrafamiliar. “Después de tanto dolor, de tanta lucha, se hizo Justicia”, escribió la panelista de Telefe en sus redes.

La resolución trascendió esta semana y obliga al empresario, padre del hijo de la modelo, a cumplir una serie de condiciones durante los próximos doce meses. Los detalles los dio a conocer la periodista Maribel Leone, que aclaró que las obligaciones corren desde que el fallo quedó firme.

QUÉ DEBERÁ CUMPLIR NASELLI

Entre las condiciones, Naselli tendrá que hacer el programa “Hablemos”, del Ministerio de las Mujeres bonaerense, destinado a varones que ejercieron violencia. También deberá hacer tratamiento psicológico y donar alimentos no perecederos a una institución de bien público.

Además, tendrá que respetar una restricción perimetral de 300 metros respecto de Xipolitakis, su familia, su casa, su trabajo y los lugares que frecuenta, y no podrá comunicarse con ella de ninguna manera, ni en forma directa ni a través de terceros.

Xipolitakis celebró el fallo contra Naselli: “Después de tanto dolor, de tanta lucha, se hizo Justicia”. Crédito: Instagram

Aunque hoy vive en Nueva York, quedará bajo el control del Patronato de Liberados. Deberá fijar un domicilio ante las autoridades y presentarse cada tres meses para acreditar que cumple con lo que le impuso la Justicia argentina.

LA DEUDA POR LA CUOTA ALIMENTARIA

Uno de los puntos centrales es la obligación de ponerse al día con la cuota alimentaria de su hijo. Xipolitakis había denunciado que el empresario acumula al menos dos años de incumplimiento, lo que considera violencia económica.

Por esa deuda, Naselli figura en los registros de deudores alimentarios morosos de la provincia y de la Ciudad de Buenos Aires, y si entra al país tiene prohibido salir. La Justicia Penal también le exige que cumpla lo que resuelvan los fueros Civil y de Familia. Por decisión de la propia Xipolitakis, quedó eximido de la reparación económica del daño.

EL EPISODIO QUE DIO ORIGEN A LA CAUSA

El expediente se inició por un hecho ocurrido en 2024 en el edificio donde vivía la modelo. Durante una discusión, Naselli tiró al piso el celular de Xipolitakis. La escena quedó registrada en un video que se hizo público y se convirtió en una prueba clave. El hijo de ambos estaba presente e intentó defender a su mamá.

Xipolitakis celebró el fallo contra Naselli: “Después de tanto dolor, de tanta lucha, se hizo Justicia”. Crédito: Instagram

Esta resolución es el capítulo más reciente de un largo recorrido judicial. En las dos primeras causas, la Justicia falló a favor del empresario. Recién en la tercera, en la que Xipolitakis lo denunció, entre otras cosas, por haber dejado a su hijo en la calle, la modelo obtuvo una resolución en su favor.

EL FESTEJO DE VICKY XIPOLITAKIS

La reacción de la modelo llegó enseguida. En Instagram les agradeció a sus tres abogados, Yamil Castro Bianchi, Cintia Lorena Russo y Silvina Irene Carreira, “por su compromiso, su profesionalismo y el gran trabajo realizado”.

En otra publicación compartió una foto de su hijo con un mensaje lleno de amor: “Mi mayor motivo, mi fuerza más grande y mi razón para nunca rendirme. Te amo mi motorcito”.