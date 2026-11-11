La muerte de Apolo Kidd, el músico y productor de 28 años cercano a L-Gante, generó conmoción en la escena musical. Después de confirmarse la noticia, su familia publicó un desgarrador comunicado en redes sociales en el que reveló las circunstancias que atravesaba el joven y dio detalles sobre lo sucedido.

Según explicaron sus familiares, Marcos Daniel —nombre real del artista— enfrentaba desde hacía tiempo distintas situaciones difíciles, entre ellas vínculos conflictivos, estafas y contratos abusivos que, de acuerdo con su relato, se habían convertido en mecanismos de extorsión.

“Le generaron mucha presión y un estrés que no logró manejar”, expresaron en el mensaje, en el que también señalaron que esas circunstancias tuvieron un impacto profundo en su vida.

Foto: captura de Instagram L-Gante Por: Estefania Lisi

En el mismo comunicado, la familia confirmó que el músico murió el sábado 7 de noviembre, cerca de las 20.30, y vinculó su fallecimiento con una decisión que tomó en medio de ese difícil contexto.

Aunque sus allegados no brindaron detalles médicos ni precisaron públicamente el mecanismo de la muerte, sus palabras permitieron conocer parte de la situación personal que atravesaba el artista.

Qué dijo la familia de Apolo Kidd sobre su muerte

“Marcos no tuvo una vida fácil”, comenzó el comunicado que compartieron sus familiares en Instagram.

Luego destacaron el esfuerzo que había realizado para abrirse camino en la música y las condiciones artísticas que tenía para desarrollar una carrera.

“Sabemos que Marcos contaba con todo lo necesario para llegar a ser un artista reconocido por su música, trabajó muy duro para superar obstáculos, desarrollarse en su carrera, y por sobre todas las cosas, contaba con una creatividad interminable para componer y abarcar muchos estilos de música”, expresaron.

Sin embargo, también hicieron referencia a las situaciones que lo afectaron durante el último tiempo.

“Enfrentó situaciones muy difíciles. Vínculos no tan sanos, estafas, contratos abusivos que se convirtieron en mecanismos de extorsión; distintas cuestiones que en estos momentos no tiene sentido profundizar, le generaron mucha presión y un estrés que no logró manejar”, detallaron.

Finalmente, agregaron: “Todo esto lamentablemente lo llevó a tomar la peor decisión el día de ayer sábado 7/11 cerca de las 20:30 hs”.

El mensaje de L-Gante tras la muerte de Apolo Kidd

La noticia también provocó la reacción de L-Gante, quien compartió una fotografía junto a Marcos Daniel y le dedicó unas palabras de despedida.

“Descansa en paz, compañero”, escribió el referente de la cumbia 420.

Además, ambos habían intercambiado mensajes en una de las últimas publicaciones del joven músico. Mientras Apolo hablaba de sus esfuerzos por avanzar en su carrera, L-Gante le había dejado un mensaje de aliento: “Daleeee”.

Marcos le respondió: “Uno que sabe más que nadie cómo fueron las cosas. Siempre ojos al frente, turro. Así estamos”.

Quién era Apolo Kidd

Apolo Kidd era el nombre artístico de Marcos Daniel, nacido el 28 de diciembre de 1997 en la ciudad de Buenos Aires.

Desde adolescente se dedicó a la música y en 2012 armó su primer estudio de grabación, al que llamó “808SAVAGE”, nombre que también utilizaba para firmar sus producciones.

Con el tiempo comenzó a desarrollar sus propias canciones como cantante y compositor, además de trabajar como productor. En redes sociales había conseguido reunir una comunidad de más de 700 mil seguidores.